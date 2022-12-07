Выборы в США закончились даже лучше, чем ожидали в Украине и Белом доме: результаты

Демократы смогут удержать большинство в Сенате, однако общий Конгресс все равно будет разделен

В ночь на 7 декабря (по киевскому времени) в США решилась судьба Сената благодаря окончанию подсчета голосов второго тура выборов в штате Джорджия. Безапелляционную победу получил действующий сенатор Рафаэль Ворнок, представляющий демократическую партию. За него отдали свои голоса 51,3% жителей штата, пока за его оппонента-республиканца Гершеля Волкера — лишь 48,7%.

Больше подробностей об окончании американской выборной гонки сообщает Associated Press. Благодаря победе Ворнока большинство мест в Сенате останется за демократами (51 против 49), что весьма хорошо для администрации Байдена.

"После настойчивой кампании для меня честь произнести самые сильные слова, которые когда-либо были имели вес в демократии: люди высказались", — отметил Ворнок во время выступления после объявления результатов выборов.

Рафаэль Ворнок

Стоит отметить, что демократ Ворнок является первым темнокожим американцем, который представляет Джорджию в Сенате. При этом впервые на этот пост он заступил в январе 2020 года.

Из-за проигрыша Гершеля Волкера республиканцы утратили возможность "разделить" Сенат, сравняв в нем количество представителей двух партий. Однако хоть демократы и получили свое большинство здесь, борьбу за Палату представителей они проиграли. Теперь следующие два года США придется жить при разделенном Конгрессе. Впрочем, даже такая ситуация — куда лучше для команды Байдена, чем ранее представлялось благодаря большинству прогнозов политологов.

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