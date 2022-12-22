Наступление на Киев от скабеевой и истерика соловьева. Как пылает у россиян после визита Зеленского в США

соловьев увидел конспирологию в галстуке Байдена

Вчерашний визит президента Украины Владимира Зеленского в США изрядно разозлил российских пропагандистов и даже официальных лиц. Поводов для злости со временем добавилось, ведь в день, когда Зеленский отправился в США, Белый дом анонсировал, что Киев получит батарею ЗРК PATRIOT.

Телеграф собрал самую яркую реакцию кремлевских пропагандистов и чиновников:

Реакция соловьева: чуть не заплакал

Один из кремлевских топ-пропагандистов увидел на кроссовках главы МИД Дмитрия Кулебы лидеру Z, хотя это совсем другой популярный бренд спортивной одежды, название которой начинается на "N":

"Здесь есть тайные намеки. Он (Кулеба, — ред.) в каких кроссовках? Правильно, Z! Он намекает, что является российским агентом. Далее Байден. Что у него на галстуке? Правильно, георгиевская лента (зуммирует на экране галстук Байдена в желто-голубую полоску)".

Джо Байден сказал, что США будут поддерживать Украину, пока она есть. На это соловьев цинично ответил, что "тогда Украины не будет". Также он сказал, что никакого мира с Украиной быть не может.

Также соловьев секунд 30 молчал в прямом эфире, а затем сорвался на подчиненных, прося забанить нескольких пользователей в чате. А когда в эфире показывали, как Зеленский в Конгрессе США позирует с украинским флагом, то не выдержал и попросил убрать это с экранов.

скабеева: надо брать Киев

На соловьеве истерика не заканчивается. Российская пропагандистка ольга скабеева предложила брать Киев, пока Зеленский договаривается о новых поставках тяжелого вооружения в заграничных командировках.

"Сегодня Зеленский отправится в Великобританию, затем во Францию, затем в Германию. Цель все та же: получение тяжелой техники и ракет дальностью 300+ км. То есть, Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит, надо брать Киев", — сказала скабеева.

Посол россии: Поездка в Голливудском стиле

Не подбирали слова и официальные российские лица. В частности, посол россии в США анатолий антонов в заявлении российского МИД сказал:

" Голливудская поездка главы киевского режима в Вашингтон подтвердила, что примирительные заявления администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с россией — это пустые слова", — сказал антонов.

"Под аплодисменты и саркастические улыбки было объявлено о необходимости продолжать прокси-войну против нашей страны".

Вице-спикер совета федерации константин Косачев повторил мнение антонова:

"Мы имеем полное право рассматривать эту поставку (системы Patriot, — ред.) как еще один значительный шаг к прямому вмешательству Америки в этот конфликт. Мы, конечно, посмотрим, что останется в итоге, когда визит уйдет в прошлое и фанфары умолкнут", — сказал господин косачев.

мария захарова выругалась

Представитель российского МИДа мария захарова нецензурно обозвала украинского лидера на брифинге.

"Действовали по принципу, что Зеленский — это их сын, а соответственно ему позволено все. Тем более он не просто их сын, он еще и инструмент для борьбы с россией", — заявила захарова

Сын Трампа оказался в этой компании

Дональд Трамп-младший в своем Twitter опубликовал возмутительный коллаж с Зеленским. На фото, где Зеленский передает американским конгрессменам флаг Украины из Бахмута с подписями воинов, сын Трампа дорисовал голого Хантера Байдена.

На пост Трампа-младшего отреагировали волонтер Мелания Подоляк, блогер и активист Сергей Стерненко, а также многие другие. После чего сын Трампа удалил твит. Однако пользователи сделали скриншоты и будут вспоминать это долго.

"Нет слов. Я сделал скриншот этого на тот случай, если Трамп-младший удалит свой отвратительный твит и извинится за полное неуважение к украинскому народу и его национальным символам", — написал журналист Остап Ярыш.

Ранее Телеграф рассказывал, как пропагандистки ольга скабеева и маргарита симоньян испугались Гаагского трибунала и начали рассказывать о коллективной ответственности и призвать использовать ядерное оружие.