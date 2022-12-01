У топ-пропагандистов рф появилась новая "фишка": в Украине объяснили, почему она не сработает

Попытка пробудить дух сплоченности среди российских граждан провалилась

Весьма громкие заявления российской пропагандистки маргариты симоньян, а также ее коллеги ольги скабеевой — насчет коллективной ответственности российских граждан за войну в Украине — имеют свою цель. По словам бизнесмена и блогера Романа Шрайка, таким образом у путина пытались сплотить нацию, объяснив, что в случае проигрыша пострадают все, даже те, кто не был задействован на поле боя.

Эксперт в личном Telegram откровенно потешается над таким шагом путинских журналистов, ведь россияне не готовы быть ответственными даже за конкретно собственные поступки, что уж говорить о каких-то коллективных. Решение же начать войну многие "вешают" исключительно на путина и правительство, поэтому взывать в патриотизму этих людей абсолютно бессмысленно.

"То, что выиграть в войне (в том числе террористической) им [россиянам] не удастся, даже обсуждать не будем. Гораздо забавнее реакция наших экспертов на эту технологию, — пишет Шрайк. — Они правильно разглядели в ней попытку перенести ответственность за войну на весь российский народ и таким образом сделать его более мотивированным участником событий. Теперь-то они будут знать, за что умирают! Тут мне становится смешно. То есть да, попытка есть, но попытка эта абсолютно провальная".

Блогер подчеркивает, что "глубинные россияне" не проводят никаких причинно-следственных связей между удовлетворением от новостей о бомбежках украинских городов или уничтожения Мариуполя и личной ответственностью.

"Никто сам не побежит на фронт лишь потому, что кому-то там из Москвы грозит Гаага. Идите дохнуть, чтобы скабееву не посадили — мотивация так себе", — иронизирует Роман Шрайк.

Он также добавляет, что подобные заявления пропагандистов дают четкий сигнал россиянам, что война будет неумолимо проиграна, однако ответственность за это Кремль вполне готов свалить на обычных граждан.

Напомним, что Украина официально подала в Гаагу иск на россию за геноцид народа еще в самом начале полномасштабного вторжения. Также сообщалось, что рассмотрение данного дела могло начаться уже к концу осени 2022 года, однако пока новостей о подвижках в расследовании не наблюдается.