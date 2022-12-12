Дно уже пробито: экономист дал неожиданный прогноз для Украины на 2023 год

Эксперт назвал тех, кто может спасти украинскую экономику

Несмотря на полномасштабную военную агрессию и войну, Украина отстала в своем экономическом развитии всего на один год, но уже в 2023-м начнет отвоевывать позиции. Ожидается, что рост валового внутреннего продукта за год составит порядка 10%.

Такой прогноз озвучил основатель и главный экономист Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

По словам эксперта, если в 2021 году ВВП Украины составлял 202 млрд долл., теперь это 146 млрд, при этом 155 миллиардов было в 2020-м году, то есть, фактически, несмотря на продолжающуюся почти весь год войну, экономика потеряла всего год развития.

Как особо отметил Михаил Кухар, фактически "дно" для экономики уже достигнуто и теперь будет только рост, который базируется на подвиге тысяч малых и средних предприятий.

"Украинская экономика сегодня, это в основном не промышленность и сельское хозяйство, а сфера услуг, тысячи мелких и средних предпринимателей, которые потеряв 40% материальной базы страны, смогли сгенерировать до 75% выручки несмотря на войну", — говорит эксперт в разговоре с журналистом Евгением Киселевым.

По словам Михаила Кухара, умеренно-пессимистический прогноз Ukraine Economic Outlook, при условии продолжения активной фазы боевых действий весь 2023-й год, предполагает рост ВВП на 10%.

Один из важных источников этого роста, подчеркнул экономист, это экспорт IT-услуг, который уже в 2020-м году превысил доходы от экспорта зерна. Так, несмотря на эмиграцию 50 тысяч айтишников, экспорт услуг данной сферы в 2022-м году не стал ниже, что дает хороший задел на будущее.

Стоит отметить, что о потенциале роста в IT-сфере "Телеграфу" говорил и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Впрочем, восстановлению украинской экономики могут помешать ненужные инициативы Верховной Рады в лице главы комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниила Гетманцева, чью деятельность сейчас сам Михаил Кухар называет "диверсией".