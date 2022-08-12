Изменение одного налога может дать “буст” до 8% ВВП - аналитик рассказал, как это сделать

Прибыль, НДС и труд — какие налоги и как следует менять в Украине уже сейчас

Рост ВВП Украины на 8% и прирост на треть иностранных инвестиций – такую пользу принесет Украине реформа только одного налога, на труд, считает футуролог, стратег, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

По словам эксперта, правильная реформа трех основных налогов – на прибыль, НДС и на труд, способна поднять украинскую экономику. Так, налог на прибыль является важным, но не системообразующим в Украине, а в условиях войны компании сейчас будут иметь все меньше прибыли. Тем не менее Андрей Длигач считает, что нельзя его отменить, введя нулевую ставку на прибыль, а лучше обложить этой ставкой ту часть прибыли, которую бизнес реинвестирует в собственное развитие.

Таким образом бизнес будут поощрять не забирать деньги из экономики, а реинвестировать, в производство, для чего еще в 2014 г. предложили налог на выведенный капитал с обложением только той прибыли, которую бизнес выводит в качестве собственных доходов.

Другой важный налог, давно нуждающийся в реформировании – НДС, который сегодня управляется фактически в ручном режиме — "кому зачет НДС делается, кому нет, кому возвращают НДС, кому нет, что позволяет властям контролировать бизнес и вынуждать его договариваться".

"Мы предлагаем снизить НДС во избежание скруток, этого позорного явления. Это должно было быть сделано до нашей евроинтеграции, в течение трех лет, эта пониженная ставка могла бы выровнять условия и для экспортеров, и для внутренних продавцов, убрать все льготы, чтобы убрать коррупцию. Снижение НДС до 10% делает эти скрутки полностью неэффективными", — говорит эксперт о сути предлагаемых изменений с НДС.

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Последним, но чрезвычайно важным для бизнеса налогом, нуждающимся в реформировании, является налог на труд, превышающий 40% от фонда заработной платы.

"Мы уже много раз показывали, что обеление зарплат возможно только при условии, что этот налог не будет превышать 20%. Если мы хотим настоящий прорыв, это должно быть 15%. Так мы сможем вывести из тени миллионы сотрудников", — подчеркивает Андрей Длигач.

По словам эксперта реформа налога на труд позволит добиться роста ВВП страны на 8%, на 31% роста белых зарплат, на треть увеличиваются инвестиции в страну. Даже без учета роста экономики налоговая реформа дает возможность получить то же количество денег в государственный бюджет, что и сейчас. То есть мы нигде не проседаем.

Как отмечает эксперт, критики реформы налога на труд, говорят, что много работников получают зарплату из бюджета, и государство платит ЕСВ за них в госказну, а снижение налога на труд приведет к падению этих доходов.

"Да. понижение налогов приводит к уменьшению доходов страны, но и к уменьшению расходов страны. А это, к сожалению, умалчивается критиками наших реформ. У господина Гетманцева есть эти модели, я знаю, что их с ним обсуждали, и если есть замечания, то я готов подготовить всю необходимую аналитику. Но диалог не складывается. При этом с прогрессивной частью Правительства, ОП есть абсолютное понимание и качественное содействие", — говорит Андрей Длигач о нежелании критиков реформы, в том числе нардепа Даниила Гетманцева, менять налог.

Более подробное интервью с Андреем Длигачем можно прочитать здесь.