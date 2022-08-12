Зміна одного податку може дати “буст” до 8% ВВП – аналітик розповів, як це зробити

Прибуток, ПДВ та праця — які податки та як слід змінювати в Україні вже зараз

Зростання ВВП України на 8% та приріст на третину іноземних інвестицій – таку користь принесе Україні реформа лише одного податку, на працю, вважає футуролог, стратег, генеральний директор групи компаній Advanter Group Андрій Длігач.

За словами експерта, правильна реформа трьох основних податків – на прибуток, ПДВ та працю здатна підняти українську економіку. Так, податок на прибуток є важливим, але не системотворчим в Україні, а в умовах війни компанії зараз матимуть все менше прибутку. Тим не менш, Андрій Длігач вважає, що не можна його скасувати, ввівши нульову ставку на прибуток, а краще обкласти цією ставкою ту частину прибутку, яку бізнес реінвестує у власний розвиток.

Таким чином бізнес заохочуватимуть не забирати гроші з економіки, а реінвестувати у виробництво, для чого ще в 2014 р. запропонували податок на виведений капітал з оподаткуванням лише того прибутку, який бізнес виводить як власні доходи.

Інший важливий податок, який давно потребує реформування — ПДВ, який сьогодні управляється фактично в ручному режимі — "кому залік ПДВ робиться, кому ні, кому повертають ПДВ, кому ні, що дозволяє владі контролювати бізнес і змушувати його домовлятися".

"Ми пропонуємо знизити ПДВ, щоб уникнути скруток, цього ганебного явища. Це мало бути зроблено до нашої євроінтеграції, протягом трьох років, ця знижена ставка могла б вирівняти умови і для експортерів, і для внутрішніх продавців, прибрати всі пільги, щоб прибрати корупцію. Зниження ПДВ до 10% робить ці скручування повністю неефективними", — говорить експерт про суть запропонованих змін з ПДВ.

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Останнім, але надзвичайно важливим для бізнесу податком, який потребує реформування, є податок на працю, що перевищує 40% фонду заробітної плати.

"Ми вже багато разів показували, що обілення зарплат можливе лише за умови, що цей податок не перевищуватиме 20%. Якщо ми хочемо справжній прорив, це має бути 15%. Так ми зможемо вивести з тіні мільйони співробітників", — наголошує Андрій Длігач. .

За словами експерта, реформа податку на працю дозволить досягти зростання ВВП країни на 8%, на 31% зростання білих зарплат, на третину збільшуються інвестиції в країну. Навіть без урахування зростання економіки податкова реформа дає змогу отримати ту саму кількість грошей до державного бюджету, що й зараз. Тобто ми ніде не просідаємо.

Як зазначає експерт, критики реформи податку на працю говорять, що багато працівників отримують зарплату з бюджету, і держава платить ЄСВ за них у держскарбницю, а зниження податку на працю призведе до падіння цих доходів.

"Так. зниження податків призводить до зменшення доходів країни, але і до зменшення витрат країни. А це, на жаль, замовчується критиками наших реформ. У пана Гетьманцева є ці моделі, я знаю, що їх з ним обговорювали, і якщо є зауваження, то я готовий підготувати всю необхідну аналітику. Але діалог не складається. При цьому із прогресивною частиною Уряду, ОП є абсолютне розуміння та якісне сприяння", — каже Андрій Длігач про небажання критиків реформи, зокрема нардепа Данила Гетьманцева, змінювати податок.

Докладніше інтерв’ю з Андрієм Длігачем можна прочитати тут.