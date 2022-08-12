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Відновлювати не варто: Гетьманцеву запропонували план побудови післявоєнної України

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Як краще відновлювати та робити Україну краще Новина оновлена 12 серпня 2022, 13:05
Як краще відновлювати та робити Україну краще

Для економіки України краще, щоб Гетьманцев пішов, а керував нею сам президент Володимир Зеленський

Україні не слід чекати на закінчення війни для розвитку власної економіки, а треба зайнятися створенням нових галузей економіки, замість відновлення старих. Це не збігається з баченням народного депутата України Данила Гетьманцева, який відповідає за економічну політику держави, але має допомогти країні залікувати рани, завдані війною.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" сказав футуролог, стратег, генеральний директор групи компаній Advanter Group Андрій Длігач.

Длігач із групою експертів пропонує три концепції післявоєнної України:

  • реанімацію, тобто швидкі рішення, які дають змогу відновити бізнес, вирішити проблеми з інфраструктурою;
  • відновлення, те, що дозволяє повернути втрачене;
  • модернізація — що дозволяє побудувати принципово нове.

На думку експерта, найкраще реанімацію вісвітлено в документі, який підготували в Офісі президента, команда Кирила Тимошенко, так званий fast recovery. Вся вартість проекту — 17 млрд доларів, але сам проект чомусь не було представлено західним партнерам офіційно.

Длігач наполягає, що на відновленні не слід наголошувати, а переходити швидше до модернізації, що має бути здійснено з трьома умовами:

  • треба діяти вже зараз, не чекаючи, поки закінчиться війна, а пропонувати вже у що можна інвестувати, оскільки західний бізнес готовий інвестувати в Україну, вони просять державні гарантії від своїх урядів, їм просто потрібно допомогти в цьому. Європейський інвестиційний банк збирає великий фінансовий портфель для інвестицій в Україну;
  • не треба відновлювати стару металургію, залізничні колії, а пропонувати нове — швидкі шляхи, нові логістичні центри, але таких проектів обмаль. Це буде можливість будувати виробничі ланцюги саме в Україні з міжнародними партнерами, бізнес це розуміє, але йому не потрібно вказувати, що робити;
  • лідерство в економіці, яке мають взяти на себе в Україні.

"Я вважаю, що це має зробити президент Зеленський. Прем’єр, скоріше організатор процесів відновлення, ніж організації проривів. Президент за своїм психотипом, енергії, поки що популярності, міг би бути цією фігурою, яка б взяла це лідерство на себе. Але наші західні партнери зараз бачать Гетьманцева і знизують плечима", — каже Андрій Длігач про важливість перебування президента Володимира Зеленського на чолі економіки.

Докладніше інтерв’ю з Андрієм Длігачем можна прочитати тут.

Теги:
#Економіка #Володимир Зеленський #Данило Гетманцев