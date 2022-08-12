Восстанавливать не стоит: Гетманцеву предложили план построения поствоенной Украины

Для экономики Украины лучше чтобы Гетманцев ушел, а руководил ею сам президент Владимир Зеленский

Украине не следует ждать окончания войны для развития собственной экономики, а нужно заняться созданием новых отраслей экономики, вместо восстановления старых. Это не совпадает с видением народного депутата Украины Даниила Гетманцева, который отвечает за экономическую политику государства, но должно помочь стране залечить раны, нанесенные войной.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал футуролог, стратег, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

Длигач с группой экспертов предлагает три концепции поствоенной Украины:

реанимацию, то есть быстрые решения, позволяющие возобновить бизнес, решить проблемы с инфраструктурой;

восстановление, то, что дает возможность вернуть утраченное;

модернизация — что позволяет построить принципиально новое.

По мнению эксперта, лучше всего реанимация отражена в документе, который подготовили в Офисе президента, команда Кирилла Тимошенко, так называемый fast recovery. Вся стоимость проекта — 17 млрд долларов, но сам проект почему-то не был представлен западным партнерам официально.

Длигач настаивает, что на восстановлении не следует делать акцент, а переходить скорее к модернизации, что должно быть осуществлено с тремя условиями:

нужно действовать уже сейчас, не дожидаясь пока закончится война, а предлагать уже во что можно инвестировать, поскольку западный бизнес готов инвестировать в Украину, они просят государственные гарантии от своих правительств, им просто нужно помочь в этом. Европейский инвестиционный банк собирает крупный финансовый портфель для инвестиций в Украину;

не нужно восстанавливать старую металлургию, железнодорожные пути, а предлагать новое — быстрые пути, новые логистические центры, но таких проектов маловато. Это будет возможностью строить производственные цепи именно в Украине с международными партнерами, бизнес это понимает, но ему не нужно указывать, что делать;

лидерство в экономике, которое должны взять на себя в Украине.

"Я считаю, что это должен сделать президент Зеленский. Премьер, скорее организатор процессов восстановления, чем организации прорывов. Президент по своему психотипу, энергии, пока что популярности, мог бы быть этой фигурой, которая взяла бы это лидерство на себя. Но наши западные партнеры сейчас видят Гетманцева и пожимают плечами", — говорит Андрей Длигач о важности пребывания президента Владимира Зеленского во главе экономики.

Более подробное интервью с Андреем Длигачем можно прочитать здесь.