Дно вже пробите: економіст дав несподіваний прогноз для України на 2023 рік

Експерт назвав тих, хто може врятувати українську економіку

Незважаючи на повномасштабну військову агресію та війну, Україна відстала у своєму економічному розвитку лише на 1 рік, але вже 2023-го почне відвойовувати позиції. Очікується, що зростання валового внутрішнього продукту за рік становитиме близько 10%.

Такий прогноз озвучив засновник та головний економіст Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

За словами експерта, якщо у 2021 році ВВП України становив 202 млрд дол, тепер це 146 млрд., при цьому 155 мільярдів був у 2020-му році, тобто фактично, незважаючи на війну, що триває майже весь рік, економіка втратила всього рік розвитку.

Як особливо зазначив Михайло Кухар, фактично "дно" для економіки вже досягнуто і тепер буде лише зростання, яке базується на подвигу тисяч малих та середніх підприємств.

"Українська економіка сьогодні, це в основному не промисловість та сільське господарство, а сфера послуг, тисячі дрібних та середніх підприємців, які втративши 40% матеріальної бази країни, змогли згенерувати до 75% виручки попри війну", — каже експерт у розмові з журналістом Євгеном Кисельовим.

За словами Михайла Кухара, помірно-песимістичний прогноз Ukraine Economic Outlook, за умови продовження активної фази бойових дій весь 2023 рік, передбачає зростання ВВП на 10%.

Одне з важливих джерел цього зростання, наголосив економіст, це експорт IT-послуг, який уже 2020-го року перевищив доходи від експорту зерна. Так, незважаючи на еміграцію 50 тисяч айтішників, експорт послуг даної сфери в 2022-му році не став нижчим, що дає гарний заділ на майбутнє.

Варто зазначити, що про потенціал зростання в IT-сфері "Телеграфу" говорив і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Втім, відновленню української економіки можуть стати на заваді непотрібні ініціативи Верховної Ради в особі голови комітету Верховної Ради з податкової політики Данила Гетьманцева, чию діяльність зараз сам Михайло Кухар називає "диверсією".