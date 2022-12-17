"Не с просьбой – с требованием": Гетманцев обратился к бизнесу и налоговикам

Заявить о коррупции среди налоговиков можно полностью анонимно

Работа налоговой с декабря прошлого года изменилась, и там уверяют — нулевая толерантность к коррупции на службе – это обязательное условие работы в структуре. При этом тех, кто до сих пор пытается "подработать" на своей должности, наказывают жестко — зачищают как их самих, так и связанных с ними лиц.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, на прошлой неделе государство вернуло бизнесу еще 7,7 млрд. грн. бюджетного возмещения НДС. Тем временем враги реформ в налоговой службе Украины, "мошенники, лишившиеся "бизнеса", и принадлежащие им блогеры и политики умышленно разгоняют слухи о том, что кто-то где-то на местах берет проценты за возмещение белого НДС".

"Зная, что белый НДС возмещается автоматически. Никогда с конкретикой. Понимая, что без конкретики такие утверждения очень тяжело и подтвердить, и опровергнуть", — отметил Гетманцев.

Он также обратился к предпринимателям - тем, кому было предложено дать взятку за определенные услуги.

"Поэтому обращаюсь к бизнесу не с просьбой, — с требованием: никому ничего не платить; сообщить мне по телефону 0503565541 или нашей ВСК по адресу [email protected] о любых фактах, когда с вас требуют/предлагают/намекают на что-то за что-то в налоговой. От возмещения НДС до разблокирования налоговых накладных", — говорится в сообщении.

Гетманцев заявил, что от себя гарантирует анонимность и мгновенную реакцию. Он обратился также к тем, у кого требуют эти взятки, и к тем, кто их требует.

"Поймите, невозможно обнаружить взяточника, что смотрит тебе в глаза и божится, что руки его ничего не воровали, если нет конкретной информации от вас. Поэтому вычистить остатки мелкой коррупции на местах мы можем и должны только вместе. Обращаюсь к отдельным налоговикам — не дай Боже вам попасться. Увольнением не отвяжетесь. И к тем, кто пытается дискредитировать реформы — воров-коррупционеров и принадлежащих им блогеров и политиков. Системную коррупцию в налоговой мы преодолели, преодолеем и мелкую. Вернуть ваши старые сладкие времена и прекрасные милые вам схемы не удастся!" – добавил Гетманцев.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Даниил Гетманцев рассказал, что в его комитете было принято решение о неудовлетворительном состоянии таможни, в котором указывалось на необходимость принятия кадровых решений, однако Кабмин к нему не прислушался.