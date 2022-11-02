"Кабмин не прислушался": Гетманцев рассказал, сколько Украина теряет на таможне

Все механизмы на законодательном уровне уже существуют

Изменения в работе государственной таможни пролегают не через законодательные изменения, а через организацию ее руководства и внедрение дисциплины.

Как рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в рамках программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, в его комитете несколько месяцев назад было принято решение о неудовлетворительном состоянии таможни, в котором указывалось на необходимость принятия кадровых решений, однако Кабмин к нему не прислушался.

"Если говорить о том, какой потенциал вижу там, я думаю, что плюс 30% отчислений можем получить на таможне, это где-то 10-12 млрд. Очень интересная статистика – мы следим за этим всем", — сказал он.

Он отметил, что в июле по сравнению с июнем, когда действовали льготы на импорт, ввоз некоторых категорий товаров упал в 5 раз. По словам Гетманцева, это значит, что таможня недорабатывает и что-то ввозится "в черную".

При этом он убежден, что на границе должны оставаться лишь таможенники, а не куча разных представителей правоохранительных органов. Это позволит ввести единое ответственное за все происходящее лицо.

"Изменения на таможне лежат не в плоскости законодательных изменений. Все, что нужно, мы уже приняли. Они лежат в плоскости деятельности руководства этого органа. Необходимо выстроить очень жесткую иерархию, необходимо ввести дисциплину. Собственно, так как сегодня в налоговой службе, когда руководитель органа несет ответственность за действия своих подчиненных", — отметил Гетманцев.

Он добавил, что все необходимые механизмы, которые бы позволили ввести совместный транзит и пункты пропуска и осмотра с Польшей, уже существуют. Впрочем, на реализацию этого необходима воля.

Напомним, о совместном контроле на границе Польши и Украины речь шла во время встречи между президентами двух стран еще в мае. Тогда сообщалось, что граница станет условной благодаря двустороннему соглашению по погранично-таможенному контролю.