"Кабмін не прислухався": Гетманцев розповів, скільки Україна втрачає на митниці

Усі механізми на законодавчому рівні вже існують

Зміни у роботі державної митниці пролягають не через законодавчі зміни, а через організацію її керівництва та запровадження дисципліни.

Як розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у рамках програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, у його комітеті кілька місяців тому було прийнято рішення про незадовільний стан митниці, в якому вказувалося на необхідність ухвалення кадрових рішень, проте Кабмін до нього не прислухався.

"Якщо говорити про те, який потенціал бачу там, я думаю, що плюс 30% відрахувань можемо отримати на митниці, це десь 10-12 млрд. Дуже цікава статистика – ми стежимо за цим усім", — сказав він.

Він зазначив, що у липні порівняно з червнем, коли діяли пільги на імпорт, ввезення деяких категорій товарів впало у 5 разів. За словами Гетманцева, це означає, що митниця недопрацьовує та щось ввозиться "у чорну".

При цьому він переконаний, що на кордоні мають залишатися лише митники, а не купа представників правоохоронних органів. Це дозволить запровадити єдину відповідальну за все, що відбувається, особа.

"Зміни на митниці лежать не в площині законодавчих змін. Все, що потрібно, ми вже прийняли. Вони лежать у площині діяльності керівництва цього органу. Необхідно збудувати дуже жорстку ієрархію, необхідно запровадити дисципліну. органу несе відповідальність за дії своїх підлеглих", — зазначив Гетманцев.

Він додав, що всі необхідні механізми, які б дозволили запровадити спільний транзит та пункти пропуску та огляду з Польщею, вже існують. Втім, на реалізацію цього потрібна воля.

Нагадаємо, про спільний контроль на кордоні Польщі та України йшлося під час зустрічі між президентами двох країн ще у травні. Тоді повідомлялося, що кордон стане умовним завдяки двосторонній угоді щодо прикордонно-митного контролю.