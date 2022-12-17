"Не з проханням - з вимогою": Гетманцев звернувся до бізнесу і податківців

Заявити про корупцію серед податківців можна повністю анонімно

Робота податкової з грудня минулого року змінилася, і там запевняють — нульова толерантності до корупції на службі це обов'язкова передумова роботи в структурі. При цьому тих, хто досі намагається "підзаробити" на своїй посаді, карають жорстко — зачищають як них самих, так і пов'язаних з ними осіб.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі. За його словами, минулого тижня держава повернула бізнесу ще 7,7 млрд. грн бюджетного відшкодування ПДВ. Тим часом вороги реформ в податковій службі України, "шахраї, що позбулися "бізнесу", та блогери і політики, що їм належать, умисно розганяють чутки про те, що хтось десь на місцях бере відсотки за відшкодування білого ПДВ".

"Знаючи, що білий ПДВ відшкодовується автоматично. Ніколи з конкретикою. Розуміючи, що без конкретики такі твердження дуже важко і підтвердити, і спростувати", — зазначив Гетманцев.

Він також звернувся до підприємців – тих, кому було запропоновано дати хабар за певні послуги.

"Тому звертаюся до бізнесу не з проханням, — з вимогою: нікому нічого не платити; повідомити мене за телефоном 0503565541 або нашої ТСК за адресою [email protected] про будь-які факти, коли з вас вимагають/пропонують/натякають на щось за щось в податковій. Від відшкодування ПДВ до розблокування податкових накладних", — йдеться в повідомленні.

Гетманцев заявив, що від себе гарантує анонімність та миттєву реакцію. Він звернувся також до тих, у кого вимагають ці хабарі, і до тих, хто вимагає.

"Зрозумійте, неможливо виявити хабарника, що дивиться тобі в очі і божиться, що руки його нічого не крали, якщо нема конкретної інформації від вас. Тому вичистити залишки дрібної корупції на місцях ми можемо і повинні тільки разом. Звертаюся до окремих податківців — не дай Боже вам попастися. Звільненням не відбудетеся. І до тих, хто намагається дискредитувати реформи — крадіїв-корупціонерів та належних їм блогерів і політиків. Системну корупцію в податковій ми подолали, подолаємо і дрібну. Повернути ваші старі солодкі часи і прекрасні милі вам схеми не вдасться!" — додав Гетманцев.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Данило Гетманцев розповів, що в його комітеті було прийнято рішення про незадовільний стан митниці, в якому вказувалося на необхідність ухвалення кадрових рішень, проте Кабмін до нього не прислухався.