Дешеві кредитні кошти для відновлення: Гетманцев розповів, де їх братимуть українці

В Україні створять аналог німецького банку KFW, який забезпечував відбудову після Другої світової

Влада уже готується впроваджувати реформи, які допоможуть відновити державу після війни та зробити Україну частиною економіки ЄС. Але для цього знадобляться дешеві кредитні кошти, які дозволять запустити бізнеси та ринки. Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев в інтерв’ю "Телеграфу" розповів про механізм, який їх забезпечить.

За словами Гетманцева, в Україні буде створено банк, аналогічний до німецького KFW, який забезпечував реконструкцію та інвестиції після Другої світової війни. "Цей банк зможе кредитувати операції та бізнеси із підвищеним ступенем ризику, нормативи для його діяльності будуть знижені. Також він буде звільнений від оподаткування прибутку, його функція буде саме в насиченні економіки України дешевими кредитними грошима", — розповів голова парламентського комітету.

Нардеп від "Слуги народу" зазначив, що мета цього банку полягатиме не у зароблянні грошей, як це відбувається за стандартних умов. Втім, Гетманцев нагадав, що німецький KFW виконав свою місію і зрештою продовжив існувати на загальних засадах та приносити прибуток. Він назвав його "класним прикладом банківської діяльності".

"Ми повинні забезпечити бізнес кредитними грошима і це питання вже погоджено з Нацбанком, з урядом і є однією зі складових плану по відновленню України", — сказав нардеп.

Як повідомляв "Телеграф", кошти на так званий "план Маршала" для України збирали на конференції у швейцарському Лугано на початку липня. Частину коштів наша держава отримає ще у цьому році.