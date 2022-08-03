Дешевые кредитные средства для восстановления: Гетманцев рассказал, где их будут брать украинцы

В Украине создадут аналог немецкого банка KFW, который обеспечивал восстановление после Второй мировой

Власти уже готовятся внедрять реформы, которые помогут восстановить государство после войны и сделать Украину частью экономики ЕС. Но для этого понадобятся дешевые кредитные средства, позволяющие запустить бизнесы и рынки. Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью "Телеграфу" рассказал о механизме, который их обеспечит.

По словам Гетманцева, в Украине будет создан банк, аналогичный немецкому KFW, который обеспечивал реконструкцию и инвестиции после Второй мировой войны. "Этот банк сможет кредитовать операции и бизнесы с повышенной степенью риска, нормативы для его деятельности будут снижены. Также он будет освобожден от налогообложения прибыли, его функция будет именно в насыщении экономики Украины дешевыми кредитными деньгами", — рассказал глава парламентского комитета.

Нардеп от "Слуги народа" отметил, что цель этого банка будет не в зарабатывании денег, как это происходит при стандартных условиях. Впрочем, Гетманцев напомнил, что немецкий KFW выполнил свою миссию и продолжил существовать на общих началах и приносить прибыль. Он назвал его "классным примером банковской деятельности".

"Мы должны обеспечить бизнес кредитными деньгами и этот вопрос уже согласован с Нацбанком, с правительством и является одной из составляющих плана по восстановлению Украины", — сказал нардеп.

Как сообщал "Телеграф", средства на так называемый "план Маршала" для Украины собирали на конференции в швейцарском Лугано в начале июля. Часть средств наше государство получит еще в этом году.