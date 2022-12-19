Доллар в Украине подешевел: экономист дал обнадеживающий прогноз по курсу на 2023 год

Есть надежда, что в следующем году гривна станет крепче

Несмотря на прогнозы многих экспертов о росте курса американского доллара до более чем 45 гривен за один "зеленый" уже до конца 2023 года, экономист Олег Пендзин убежден, что его цена может быть меньше.

Об этом он рассказал "24 каналу", отметив, что в 2023 году гривна может стать крепче по отношению к доллару при условии, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки перекроют потребности государственного бюджета в 36,5 миллиарда долларов до конца текущего года.

"Евросоюз согласовал 18 миллиардов евро помощи для нашей страны. Надеемся, что США дадут примерно такую же сумму. Все это перекроет потребности в 36,5 млрд долларов, которые есть в госбюджете на следующий год", — пояснил он.

По мнению эксперта, еще в первые месяцы полномасштабного вторжения Национальный банк Украины вынужденно печатал деньги, поскольку не имел своевременной полноценной поддержки от западных партнеров.

"В следующем году есть надежда, что курс будет крепче, чем те цифры, которые я назвал", — добавил он.

Следует добавить, что, согласно данным финансового портала " Минфин " в понедельник, 19 декабря, средний курс покупки американского доллара на черном рынке составляет 39,94 гривны. В то же время, продажа обойдется в 40,08 гривен.

Что касается евро, то его цены в течение сегодняшних суток будут удерживаться на следующих отметках:

покупка — 41,95 гривны,

продажа — 42,15 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, как директор департамента казначейства АО "Коминбанк" Герман Марченко рассказал, может ли Национальный банк Украины обвалить национальную валюту в ближайшее время.