Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук специально для "Телеграфа" рассказал о главных достижениях и поражениях Украины на экономическом фронте 2022 года

Тяжелейший для Украины год близится к концу – самое время подбить некоторые экономические итоги. Хотелось бы выделить в этом ракурсе как наши достижения, так и поражения.

Если сравниваем нынешнюю российско-украинскую войну с войнами, которые были последние 200 лет, то наша, в том числе из-за действий наших же органов власти, стала одной из самых разорительных – для страны, предпринимателей, потребителей. И это, подчеркиваю, не без участия властей, которые отказались рассматривать альтернативные программы действий, тупо увеличивая присутствие государства в экономике, включая национализацию разных активов.

Вопрос уникального нематериального актива, который образовался в Украине, – вопрос доверия. Во многом на нем зиждутся те успехи, которых мы достигли. ВСУ, территориальная оборона, гражданское общество, власть, действующие как один кулак. И то, что журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского и "украинский дух" человеком года, является тем уникальным ресурсом, на котором должна строиться не только оборонная, военная политика Украины, но и экономическая.

К сожалению, мы видим, что если в военной, оборонной сфере это работает, то в сфере экономической политики единения нет. Тут курс прямо противоположный – военный коммунизм, огосударствление экономики, ужесточение госконтроля и регулирования. Когда совокупные госрасходы достигают 75% ВВП, понятное дело, это не о доверии к предпринимателям и потребителям. Это о гигантском чиновничьем контроле, который, на мой взгляд, является грубой теоретической ошибкой.

После двух-трех месяцев шока, вызванного широкомасштабным российским вторжением, после попыток понять состояние производителей товаров и услуг, украинские власти совершили, на мой взгляд, серьезную ошибку. Они сделали ставку на восстановление довоенного режима налогообложения и регулирования.

В результате предприниматели, производители, которые одновременно являются частью гуманитарных систем, поддерживая фронт (кто чем может), столкнулись с гигантским, неадекватным регулированием, налогами, в том числе через режим уплаты НДС, блокирования накладных и так далее. Это послужило фактором серьезного ухудшения состояния дел в предпринимательской сфере. Многие бизнесмены открыто начали говорить, что намерены делать релокейт (перебазирование) за границу. В условиях налоговой конкуренции стран мира такое поведение украинской власти является неадекватным.

Есть экономические законы и законы физики. Законы физики мы не нарушаем, но под воздействием войны регуляторные органы то и дело пытаются нарушать законы экономики, вводя разного рода ограничения и запреты. Одной из грубейших ошибок, которая стала лакмусовой бумажкой философии, идеологии правительства, является регулирование цен на топливо в первой половине года. В итоге это привело к серьезным проблемам, дефициту, росту цен. На этом кейсе уже можно было кое-чему научиться. Но – нет…

И это одна из печальных тенденций 2022 года – правительство, органы власти перестали слышать бизнес, отмели все его аргументы. И поставили во главу угла формальные задачи наполнения бюджета (типа – денег же нет, чего вы хотели?).

То же самое касается Нацбанка, работа которого во многом способствовала росту инфляции под 30%.

Как следствие – разрушение доверия к гривне, к финансовой системе, что толкает украинцев к доллару, евро, к серым схемам, чего можно было бы избежать. Несогласованность, даже конфликт между монетарной (НБУ) и фискальной (Минфин) политикой, как мы видели в течение года, неспособность власти координировать эти два важнейших элемента макроэкономической политики – всё это сработало в минус нашей экономики (и без того страдающей от военных последствий). В итоге просели и монетарка, и фискалка, а госдолг находится в очень опасной зоне, увеличившись за год более чем на 40%.

Но закончу всё же на позитиве. Как показала эта война, предпринимательство, малый и средний бизнес Украины – не убиваемы. Малый и средний бизнес – это тот самый дух украинской экономики, который позволяет ей выживать, несмотря на войну, на те или иные бездумные действия власти. Предприниматели-патриоты, часто на свой страх и риск, за свой счет, перебираются в относительно спокойные регионы, строят бизнес-планы, запускают и перезапускают производства. Думают о закупках, зарплатах, новых рабочих местах. О том, как преодолеть таможенные и другие препятствия.

И этот самый неформальный предпринимательский дух украинцев, выходящий за рамки жестких правовых ограничений, является главным позитивным фактором состояния экономики сегодня.

Но мы должны понимать, что сейчас за пределами Украины находится около семи миллионов граждан нашей страны. И если мы этот дух не поддержим теми вещами, которые необходимы с точки зрения экономической политики (монетарной, фискальной, регуляторной политик, направленных на РАЗВИТИЕ бизнеса, а не его ПОДАВЛЕНИЕ), то основная часть этих семи миллионов, особенно если война затянется, подумает – стоит ли возвращаться. Надо создавать привлекательные условия. Чтобы сюда не только украинцы возвращались, но и ехали граждане других стран.

В 2022 году уехавшие украинцы оставили за границей (потратили там) около 22 млрд долларов. А эти деньги могли бы работать на благо украинской экономики.

Если мы не поменяем правила игры на финансовом рынке, не создадим удобный инвестиционный климат, если, как и ранее, у нас будет банальное проедание да инвестиции в недвижимость (а это – не развитие), мы не сможем экономически рвануть. А рвануть мы способны после нашей победы. Да еще и как!

Исходя из экономического опыта последних десятилетий, страна начинает серьезно экономически развиваться, когда инвестиции в основной капитал превышают 20%. Япония, Южная Корея, Сингапур – все эти страны, ставшие классическими примерами экономических "прыжков", имели инвестиции в основной капитал на уровне выше 35%. Тогда как в Украине – меньше 10%. Проедание – это не модель развития. А чтобы было развитие – нужно другое отношение к инвесторам, к внутреннему бизнесу, со стороны регулятора и законодателя. Такого отношения мы, увы, до сих пор не наблюдаем.