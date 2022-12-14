Доллар по 50 гривен? Эксперты рассказали, чего ждать украинцам в будущем

Эксперты объяснили, чего украинцам ждать от курса валют в 2023 и 2024 годах

Курс доллара в Украине в 2023 и 2024 годах будет оставаться на уровне 40,20 — 40,40 гривен. Однако есть и более неблагоприятный прогноз, согласно которому доллар может перевалить за отметку в 50 гривен уже в следующем году.

Такой прогноз сформировала консенсус-группа Focus Economics S.L.U., передает издание Forbes. По мнению аналитиков, Национальный банк некоторое время будет сохранять фиксированный курс для обеспечения финансовой стабильности.

"Плавающий режим, вероятно, будет вновь введен, как только позволят экономические условия", — отмечается в отчете.

Специалисты считают, что в 2023 году курс доллара будет держаться на уровне 41,20, а в 2024 году — 40,40.

Отметим, что по данным сайта "Минфин", 14 декабря средний курс в украинских банках составляет 39,70 грн (покупка) и 40,20 (продажа). Курс НБУ — 36,56. На черном рынке американский доллар покупают по 40 грн, а продают по 40,10.

Ситуация на украинском межбанке 14 декабря следующая:

Напомним, что финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий рассказал, что будет с курсом доллара в начале 2023 года. По его словам, американская валюта может всерьез подорожать.