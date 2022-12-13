Доллар нестабилен на черном рынке: эксперт дал прогноз на ближайшую неделю

Влияние на валютный рынок имеют несколько факторов, среди которых и регулярные блэкауты

Стоимость американского доллара в ближайшие несколько дней не должна превысить отметку в 41 гривну. Это слегка отличается от предыдущих прогнозов финансовых экспертов, рассуждающих о ситуации на валютном рынке в обозримом будущем. При этом актуальный курс доллара в обменниках вполне вписывается в обозначенный "коридор" 40-41 грн.

Свое видение ситуации с валютой в Украине озвучил глава департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, пишет OBOZREVATEL.По мнению специалиста, в целом финансовый рынок уже второй месяц демонстрирует определенную стабильность, и так может продолжаться и дальше.

На ближайшую неделю — до 18 декабря включительно — эксперт не предвидит особых колебаний в стоимости иностранных валют. Единственным фактором, который может заставить доллар "просесть" в цене, Марченко называет очередной серьезный блэкаут, если россияне вновь массово обстреляют Украину. Это может укрепить наличную гривну на 2 или 3%.

"Определенный риск длительных блэкауатов, непрогнозируемость последствий ракетных ударов побуждают людей приберечь гривневую наличность", — подчеркнул он.

Актуальный на утро 13 декабря курс доллара идеально вписывается в спрогнозированный Марченком "коридор". Несмотря на то, что в продаже валюта США прибавила сразу пять копеек — до 41,10 грн, то в случае покупке она слегка подешевела — 39,97 грн.

Курс валют в Украине 13 декабря

Евро же подорожал по обеим позициям: при покупке у вас попросят 41,73 грн, при продаже — 41,95 грн.

Как обстоит ситуация на украинском межбанке, можете узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в банках Украины 13 декабря

Курс евро в банках Украины 13 декабря

Ранее "Телеграф" рассказывал, на каких позициях доллар закончит нынешний год и чего эксперты ожидают от валютного рынка в 2023-м.