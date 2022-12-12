Доллар в Украине просел, но ненадолго: появился неутешительный прогноз насчет курса

Курс доллара вскоре станет выше при любой ситуации

Даже, несмотря на отсутствие длительных блэкаутов в Украине, цены на валюту при любом развитии дальнейшей ситуации будут расти.

Такое мнение изданию "Патриоты Украины" высказал аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. Эксперт убежден, что курс заокеанской валюты уже в ближайшем будущем станет выше при любой ситуации. По его словам, значительные проблемы в энергетике не могут не влиять на экономическую составляющую в стране, поэтому национальную валюту ожидает ослабление.

"На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 40,00, а евро достиг отметки 39,50. Текущий кризис в энергетике скоро негативно отразится на реальном секторе экономики, что приведет к росту спроса на импортные товары. Последнее окажет негативное влияние на курс гривны в среднесрочной перспективе", — пояснил он.

Что касается ежедневной ситуации в обменниках Украины, за которой неустанно следит финансовый портал "Минфин", то она в последние дни, несмотря на прогнозы эксперта, все же вернулась к удешевлению.

В частности, в первый рабочий день недели, 12 декабря, американскую валюту будут покупать по 39,90 гривны, в то же время продажи будут обходиться в течение сегодняшних суток в 40,05 гривен.

Что касается "черного" евро, то цены в понедельник будут такими:

покупка — 41,60 гривны;

продажа — 41,80 гривны.

Ранее Телеграф сообщал, что, по мнению финансовых аналитиков, блэкауты в Украине могут изменить цены на "черную" валюту. В частности, директор департамента казначейства АО "Коминбанк" Герман Марченко убежден, что в случае масштабного отключения света на 5-10 дней курс доллара вырастет. Однако эксперт отмечает, успокаивая украинцев, что это явление будет временным.