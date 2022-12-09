Укр

Доллар снова просел на рынке? Эксперт дал прогноз на начало 2023 года

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Американская валюта находится на ценовых качелях Новость обновлена 09 декабря 2022, 11:06
Американская валюта находится на ценовых качелях. Фото Unsplash.com

Пока ситуация с валютами стабильна, но в следующем году все может разительно измениться

На черном рынке валюты в Украине — новые изменения. Не успели эксперты спрогнозировать на ближайшие дни подорожание доллара, как он не слишком ощутимо, но все же опустился в цене. Так, на утро 9 декабря в обменниках валюту можно купить в среднем по 39,80 грн. При этом евро демонстрирует завидную постоянность.

Впрочем, вскоре ситуация может измениться. Как рассказал "РБК-Украина" финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий, уже в 2023 году американская валюта может всерьез подорожать. Окончательное закрепление на отметку 45 гривен он прогнозирует к концу следующего года.

"Все не так радужно, как может показаться на первый взгляд, — отмечает он. — Ситуация на валютном рынке при накоплении негативных факторов может заметно измениться. И эти риски, к слову, были учтены правительством при расчете госбюджета на 2023 год. Чиновники прогнозируют, что в следующем году курс доллара в среднем составит 42,2 гривны".

На стоимость иностранной валюты, прежде всего, будет влиять ситуация на фронте, блэкауты, замедляющие работу экономического сектора страны и стимулирующие рост безработицы. Из позитивных факторов остается пока лишь международная поддержка от партнеров, однако Слуцкий подчеркивает важность ее поступления в срок.

Пока же доллар не демонстрирует позывов к подорожанию. Согласно данным ресурса "Минфин", со вчерашнего дня в продаже он опустился на 13 копеек, а при покупке — на 15 копеек. Таким образом утром 9 декабря средняя стоимость американской валюты такова: продажа — 39,95 грн, покупка — 39,80.

Курс валют в Украине 9 декабря
Курс валют на черном рынке Украины 9.12.2022

Евро остался на предыдущих позициях: 41,50 грн при покупке и 41,70 при продаже.

Как обстоят дела на украинском межбанке, можете узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в Украине 9.12.2022
Курс доллара в Украине 9.12.2022
Курс евро в Украине 9.12.2022
Курс евро в Украине 9.12.2022

Отметим, что часть экспертов дает более позитивные прогнозы по курса доллара в следующем году. Вполне вероятно, что валюта удержит стабильные показатели как минимум до осени.

Также "Телеграф" рассказывал, как на курс может повлиять регулярное отключение света в Украине.

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#Евро #Доллар #Деньги #Курс валют #Курс доллара