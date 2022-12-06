Блэкаут изменит курс доллара – чего ждать украинцам от заокеанской валюты

Блэкаут может серьезно повлиять на курс

Массированный ракетный удар оккупантов, нанесенный в понедельник, 5 декабря, снова сделал актуальным тему блэкаута в Украине. Но даже в темноте жизнь банков продолжится и украинцы смогут получить банковские услуги, в том числе обменять доллары.

Герман Марченко, директор департамента казначейства АО "Коминбанк", рассказал "Телеграфу", какого курса доллара ждать украинцам в случае масштабного блэкаута.

По его словам последние полтора месяца военные действия имеют весьма ограниченное, скорее психологическое влияние на курс валют, но блэкаут может стать тем фактором, который повлияет на него. Правда, как подчеркивает эксперт, влияние это будет временным.

"Наличная гривна на время блэкаута станет более практичной для граждан для покупки товаров первой необходимости. Проще говоря – при длительном, в течение 5-10 дней, блэкауте важность гривны на рынке вырастет. Соответственно, курс доллара может несколько уменьшиться – максимально до 39,5–40 грн/$. Однако после стабилизации с энергоснабжением, курс доллара может вернуться в коридор 40-41 грн/$", — поясняет механизм влияния блэкаута на курс Марченко.

Также эксперт подчеркнул, что во время блэкаута важность работы банков может серьезно вырасти, и задача последних — создать максимально комфортные условия для обслуживания граждан.