Ракетные атаки, праздники и международная помощь: три сценария для курса доллара в декабре

Эксперты рассказали, что будет влиять на наличный курс "зеленого" в Украине в последний месяц года

Ожидать изменений официального курса доллара в декабре года не стоит, говорят специалисты. А вот будущее наличного менее однозначно. НБУ не менял курс "зеленого" с июля. В ноябре регулятор сохранял его на уровне 36,5686 грн/$.

"Не думаю, что в декабре изменится официальный курс. Если какие-то изменения и будут, то в лучшем случае в январе, на монетарном комитете НБУ", — отметил ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Такого же мнения председатель департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Эксперт убежден, что на решение регулятора окажут влияние перспективы поступления средств от международных доноров.

"Чистые приливы кредитов и грантов в Украину в следующем году могут превысить $35 млрд. Теоретически этого будет достаточно, чтобы НБУ мог устранить дисбалансы на валютном рынке без того, чтобы использовать уже накопленные резервы. Более крепкий обменный курс гривни будет смягчать инфляционное давление. Учитывая такие значительные ожидания объемов международной финансовой помощи, в НБУ больше нет причин спешить с последующей девальвацией гривны", — сказал он.

Доллар в обменниках: базовый сценарий

В начале ноября наличный доллар торговался в диапазоне 39,45-40,3 грн, в середине месяца он подскочил до 40,0-40,7 грн, а 30 ноября откатился до 39,7-40,4 грн.

В последний месяц зимы стоимость "зеленого" в обменниках будет сохраняться на отметке 40 грн/$. Однако может отклониться в обе стороны, уверены эксперты.

"Наличный доллар подрастет до 41 грн/$, особенно ближе к новогодним праздникам, и может даже пересечь этот предел", — прогнозирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Экономист Александр Охрименко допускает незначительное проседание "зеленого".

"В конце года у людей, как правило, деньги заканчиваются и им приходится тратить заначки, — объясняет эксперт. — Поэтому можно предположить проседание на 10 — 20 — 30 копеек. Конечно, это не радикально".

Пессимистический сценарий

По мнению экспертов, в декабре гривна может существенно девальвировать в условиях повторения массированных ракетных атак россии по нашей энергетической инфраструктуре.

"Если будут серьезные повреждения, такие, что придется в больших городах сливать воду из отопительной системы, эвакуировать население, экономика остановится,- то курс будем иметь 50 и выше", — отметил президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Однако, продолжает он, этот катастрофический сценарий маловероятен.

Оптимистический сценарий

К концу года гривна может существенно укрепиться на фоне новостей об увеличении внешней финансовой помощи.

"На курс в декабре будет влиять международная финпомощь — не только та, что мы получим в этом году, — мы и так получили в ноябре достаточно большие суммы, — а на следующие годы. Например, планы макрофина от ЕС, а также будет ли прогресс по программе с МВФ. Если будут положительные новости о помощи на следующий год, если она превысит те $40 млрд, которые сейчас уже запланированы, то это окажет положительное влияние на курс", — убежден Дубогрыз.

"Нам открылось финансирование, которое мы давно ожидали, — рассказывает Козак. — И Штаты вот-вот [предоставят], и Европа прислала наконец-то те средства, которые обещала неделю назад. Кроме того, Европа и Америка согласовали, что будут давать по 1,5 млрд долларов и евро в следующем году. Так выглядит, что валюты в стране будет достаточно много. Поскольку правительство тратит эти средства в гривне, то оно будет вынуждено продавать эту валюту. Таким образом, предложение доллара существенно увеличится".

Вместе с тем, на укрепление гривни положительное влияние будет оказывать и продолжение действия зернового соглашения. В целом, можно ожидать, что в декабре наличный доллар будет стоить 38 — 39 грн, резюмирует финансист.

Как мы писали, в Украине курс валют в 2023 году будет зависеть не только от экономической составляющей страны, но и от того, как будут развиваться события на фронте, а также от массированных обстрелов критической инфраструктуры со стороны российского врага.