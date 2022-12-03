Ракетні атаки, свята та міжнародна допомога: три сценарії для курсу долара на грудень

Експерти розповіли, що впливатиме на готівковий курс "зеленого" в Україні у грудні

Очікувати на зміни офіційного курсу долара в останній місяць року не варто, кажуть фахівці. А ось майбутнє готівки менш однозначне. НБУ не змінював курсу "зеленого" з липня. У листопаді регулятор зберігав його на рівні 36,5686 грн/$.

"Не думаю, що у грудні зміниться офіційний курс. Якщо якісь зміни й будуть, то у кращому випадку в січні, на монетарному комітеті НБУ", — зазначив асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Такої думки голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. Експерт переконаний, що на рішення регулятора вплинуть перспективи надходження коштів від міжнародних донорів.

"Чисті припливи кредитів і грантів в Україну наступного року можуть перевищити $35 млрд. Теоретично цього буде достатньо, щоб НБУ міг усунути дисбаланси на валютному ринку без того, щоб використати вже накопичені резерви. Більш міцний обмінний курс гривні пом’якшуватиме інфляційний тиск. значні очікування обсягів міжнародної фінансової допомоги, у НБУ більше немає причин поспішати з подальшою девальвацією гривні", — сказав він.

Долар в обмінниках: базовий сценарій

На початку листопада готівковий долар торгувався в діапазоні 39,45-40,3 грн., у середині місяця він підскочив до 40,0-40,7 грн., а 30 листопада відкотився до 39,7-40,4 грн.

В останній місяць зими вартість "зеленого" в обмінниках зберігатиметься на позначці 40 грн/$. Однак, може відхилитися в обидві сторони, впевнені експерти.

"Готівковий долар підросте до 41 грн/$, особливо ближче до новорічних свят, і може навіть перетнути цю межу", — прогнозує член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін.

Економіст Олександр Охріменко припускає незначне просідання "зеленого".

"Наприкінці року у людей зазвичай гроші закінчуються і їм доводиться витрачати заначки, — пояснює експерт. — Тому можна припустити просідання на 10 — 20 — 30 копійок. Звичайно, це не радикально".

Песимістичний сценарій

На думку експертів, у грудні гривня може суттєво девальвувати в умовах повторення масованих ракетних атак Росії по нашій енергетичній інфраструктурі.

"Якщо будуть серйозні пошкодження, такі, що доведеться у великих містах зливати воду з опалювальної системи, евакуювати населення, економіка зупиниться, то курс матимемо 50 і вище", — зазначив президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

Однак, продовжує він, цей катастрофічний сценарій є малоймовірним.

Оптимістичний сценарій

До кінця року гривня може суттєво зміцнитись на тлі новин про збільшення зовнішньої фінансової допомоги.

"На курс у грудні впливатиме міжнародна фіндопомога — не тільки та, що ми отримаємо цього року, — ми й так отримали у листопаді чималі суми, — а на наступні роки. Наприклад, плани макрофіну від ЄС, а також чи буде прогрес за програмою з МВФ. Якщо будуть позитивні новини про допомогу наступного року, якщо вона перевищить ті $40 млрд, які зараз уже заплановані, то це позитивно вплине на курс", — переконаний Дубогриз.

"Нам відкрилося фінансування, яке ми давно очікували, — розповідає Козак. — І Штати ось-ось (нададуть), і Європа надіслала нарешті ті кошти, які обіцяла тиждень тому. Крім того, Європа та Америка погодили, що даватимуть по 1,5 млрд доларів та євро наступного року. Так виглядає, що валюти в країні буде досить багато. Оскільки уряд витрачає ці кошти у гривні, то він буде змушений продавати цю валюту. Таким чином, пропозиція долара суттєво збільшиться".

Водночас, на зміцнення гривні позитивний вплив чинитиме і продовження дії зернової угоди. Загалом, очікується, що у грудні готівковий долар буде коштувати 38—39 грн, резюмує фінансист.

Як ми писали, в Україні курс валют у 2023 році залежатиме не лише від економічної складової країни, а й від того, як розвиватимуться події на фронті, а також від обстрілів критичної інфраструктури з боку російського ворога.