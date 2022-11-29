Долар у грудні подорожчає? Названо причини ймовірного стрибка

Прогнозується, що українці почнуть до Нового Року масово змінювати долари, і це вплине на ринок

Долар США, який на цьому тижні залишається майже стабільним на фінансовому ринку, за останній місяць 2022 року може трохи піднятися в ціні на чорному ринку. На це впливатимуть одразу кілька об’єктивних чинників — і безробіття, і відсутність накопичень у гривні, і наслідки блекаутів, і, звичайно, близькість новорічних свят. На думку аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, долар може додати у ціні до двох гривень.

Слова експерта цитує "УНІАН", повідомляє "Телеграф". Болят наголошує, що українці, незважаючи на війну, все одно готуватимуться до Нового Року, а для цього багато хто вирішить поміняти долари на гривні. Також на курс валют впливатиме незначне зростання попиту на долар у сукупності з наявністю достатньої пропозиції в банках.

До речі, також експерт підкреслив, що багато наших співвітчизників через регулярні обстріли росіян і подальші відключення електроенергії змушені тримати заощадження готівкою і в національній валюті, а не в євро або доларах.

Найближчими тижнями коливання валюти будуть, переконаний Болтян, проте не найбільші. На грудень він прогнозує вартість долара від 40,50 до 42 грн, євро — від 39,50 до 42 грн.

Чинний курс частково підтверджує прогнози експерта, вже входячи до анонсованих ним меж вартості іноземних валют. Так, на ранок 29 листопада при покупці долара у вас попросять 40,16 грн, а у продажу — 40,32 грн. Євро ж куди дорожче: покупка коштуватиме вам 41,10 грн, продаж — 41,40 грн.

Курс валют на чорному ринку України 29 листопада

Що відбувається з валютою у різних українських банках, дізнайтесь в інфографіках нижче:

Курс долара в Україні 29 листопада

Курс євро в Україні 29 листопада

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна очікувати від американської валюти наступного року і чи коштуватиме вона надто дорого.

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