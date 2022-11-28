Долар на чорному ринку утримав позиції: чи варто чекати на різкі стрибки курсу до кінця тижня

До кінця тижня долар різниця по долару зберігатиметься від 20−25 копійок до 1,05 гривні

В Україні на торгах американський долар залишився в межах, встановлених Національним банком країни раніше, тобто від 36,57 до 36,93 гривень. Водночас готівковий ринок і надалі залежить від ситуації на фронті, проте, з огляду на прогнози експертів, до кінця поточного тижня різких стрибків цін очікувати українцям не варто.

Як повідомляє фінансовий портал "Мінфін", через невизначеність та значну військову напруженість фінансисти намагатимуться втримати широкий спред між купівлею/продажем відносно долара США. З євровалютою ситуація буде ідентичною.

Переважна кількість як кас у банках, так і в обмінниках утримуватимуть різницю по долару від 20−25 копійок до 1,05 гривні.

Експерти переконані, що з 28 листопада по 2 грудня "зелений" коридор купівлі та продажу складатиме від 39,50 до 40,70 гривень.

Якщо розглянути ситуацію на чорному ринку у понеділок, 28 листопада, то ціни на американську валюту у порівнянні з попереднім днем майже не змінилися. Лише купівля долара просіла в ціні всього на 2 копійки, тож сьогодні цю валюту купуватимуть за 40,11 гривні. Водночас продаж обійдеться українця 40,25 гривні і ця ціна є рівною мунулоденній.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з прогнозами експертів, буде з курсом долара упродовж першого місяця зими та чи варто українцям очікувати на різки стрибки цін на валюту.