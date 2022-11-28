Доллар на черном рынке удержал позиции: стоит ли ждать резких скачков курса до конца недели

До конца недели доллар разница по доллару будет сохраняться от 20-25 копеек до 1,05 гривны

В Украине на торгах американский доллар остался в пределах, установленных Национальным банком страны раньше, то есть от 36,57 до 36,93 грн. В то же время наличный рынок и дальше зависит от ситуации на фронте, однако, учитывая прогнозы экспертов, до конца текущей недели резких скачков цен ожидать украинцам не стоит.

Как сообщает финансовый портал "Минфин", из-за неопределенности и значительной военной напряженности финансисты будут пытаться удержать широкий спред между покупкой/продажей по отношению к доллару США. С евровалютой ситуация будет схожей.

Подавляющее количество как касс в банках, так и в обменниках будет содержать разницу по доллару от 20-25 копеек до 1,05 гривны.

Эксперты убеждены, что с 28 ноября по 2 декабря "зеленый" коридор купли и продаж будет составлять от 39,50 до 40,70 гривен.

Если рассмотреть ситуацию на черном рынке в понедельник, 28 ноября, цены на американскую валюту по сравнению с предыдущим днем почти не изменились. Только покупка доллара просела в цене всего на 2 копейки, так что сегодня эту валюту будут покупать за 40,11 гривны. В то же время продажа обойдется украинцу 40,25 гривны и эта цена равна мунулодневной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно прогнозам экспертов, будет с курсом доллара в течение первого месяца зимы и стоит ли украинцам ожидать резки скачки цен на валюту.