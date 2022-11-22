Каким будет курс доллара в 2023 году: появился неожиданный прогноз

НБУ не исключает переход на "плавающий курс" до конца следующего года

Финансовые эксперты, которые уже давали прогноз по курсу доллара до конца ноября, рассказали, что ожидает курс американской валюты в Украине в 2023 году. Неожиданный прогноз опубликовал Glavcom.ua, ссылаясь на предсказания аналитиков.

Прогноз от Аленксандра Паращия

Эксперты предполагают, что стоимость валюты может опуститься ниже той, что заложена в Государственном бюджете на следующий год. В частности, в этом уверен глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Из-за того, что курс может снизиться, специалисты не советуют украинцам скупать доллары сейчас.

Прогноз от Олега Пендзина

Экономист Олег Пендзин также уверен в том, что сейчас нет никаких предпосылок для повышения курса американской валюты. По его словам, у гривны есть все шансы для роста, особенно если "зерновое соглашение" будет продлено еще на год. Курс нацвалюты может приблизиться к официальному курсу. Потрясений на рынке в 2023 году эксперт не прогнозирует.

Прогноз НБУ

В Национальном банке Украины полагают, что значительной коррекции фиксированного курса доллара в следующем году не потребуется. Следующая цель, о которой говорит регулятор, — это переход к плавающему курсу.

По словам замглавы НБУ Сергея Николайчука, положительные и негативные последствия такого перехода обязательно будут учтены регулятором. Все будет происходить постепенно. Эксперт также добавил, что переход к плавающему курсу можно будет осуществить, когда будет наблюдаться улучшение ситуации на валютном рынке и возможность балансировки котировок с меньшим участием со стороны НБУ.

Ранее сообщалось, что доллар может завершить 2022 год ростом. Эксперты рассказали, что ждет американскую валюту в декабре.