Каким будет курс доллара в 2023 году: появился неожиданный прогноз
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НБУ не исключает переход на "плавающий курс" до конца следующего года
Финансовые эксперты, которые уже давали прогноз по курсу доллара до конца ноября, рассказали, что ожидает курс американской валюты в Украине в 2023 году. Неожиданный прогноз опубликовал Glavcom.ua, ссылаясь на предсказания аналитиков.
Прогноз от Аленксандра Паращия
Эксперты предполагают, что стоимость валюты может опуститься ниже той, что заложена в Государственном бюджете на следующий год. В частности, в этом уверен глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Из-за того, что курс может снизиться, специалисты не советуют украинцам скупать доллары сейчас.
Прогноз от Олега Пендзина
Экономист Олег Пендзин также уверен в том, что сейчас нет никаких предпосылок для повышения курса американской валюты. По его словам, у гривны есть все шансы для роста, особенно если "зерновое соглашение" будет продлено еще на год. Курс нацвалюты может приблизиться к официальному курсу. Потрясений на рынке в 2023 году эксперт не прогнозирует.
Прогноз НБУ
В Национальном банке Украины полагают, что значительной коррекции фиксированного курса доллара в следующем году не потребуется. Следующая цель, о которой говорит регулятор, — это переход к плавающему курсу.
По словам замглавы НБУ Сергея Николайчука, положительные и негативные последствия такого перехода обязательно будут учтены регулятором. Все будет происходить постепенно. Эксперт также добавил, что переход к плавающему курсу можно будет осуществить, когда будет наблюдаться улучшение ситуации на валютном рынке и возможность балансировки котировок с меньшим участием со стороны НБУ.
Ранее сообщалось, что доллар может завершить 2022 год ростом. Эксперты рассказали, что ждет американскую валюту в декабре.