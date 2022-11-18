Ждать резких скачков? Эксперт рассказал, что будет с долларом в декабре

Доллар на протяжении нескольких недель находится у отметки в 40,5 гривны, но в декабре его цена может подскочить

Ситуация на валютном рынке сейчас отмечается стабильная, но уже в следующем месяце стоит ожидать изменений. В декабре сработает так называемый "сезонный фактор" и курс доллара несколько увеличится.

До конца ноября эксперты не ожидают каких-либо изменений курса доллара. А уже в первой половине декабря курс может увеличиться в среднем на 3%, то есть до 42 грн. Об этом директор департамента казначейства Акционерного общества "Коммерческий индустриальный банк" (COMINBANK) Герман Марченко рассказал 24 каналу.

По его словам, к концу текущего года курс может прибавить еще 1-2%. Таким образом ближе к Новому году доллар будет стоить в пределах 42-43 гривен. Однако такой курс будет не шоковым для граждан, а плановым.

Эксперт отмечает, что колебания курса следует оценивать с позиции сезона, так как в декабре обычно наблюдается оживление спроса на наличном рынке и соответственно ожидаемый рост курса иностранных валют.

Также Марченко рассказал, что в январе 2023 ситуация на валютном рынке ожидается стабильной. Стоимость доллара не будет опускаться ниже 41,5-42 гривен.

По данным Минфин, 18 ноября средний курс в украинских банках 40,17 грн (покупка) и 40,65 грн (продажа). Курс НБУ — 36,56. На черном рынке один американский доллар покупают по 40,30 грн, а продают по 40,45 грн.

Напомним, что

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что аналитики финансового рынка сделали свои прогнозы на 2023 год, относительно курса доллара.