Скупать доллары не стоит: аналитики дали обнадеживающий прогноз по курсу валют в обменниках

Гривна может хорошо укрепиться, а цена на доллар упасть ниже 40 грн

Евро и доллар на черном рынке незначительно колеблются. Но валюта может даже упасть в цене. Такой прогноз сделали сразу несколько аналитиков.

Как пишет Today.ua, гривна может укрепиться, а доллар подешеветь уже в следующем году, а значит запасаться валютой сейчас не стоит. Тезис об усилении гривны выдвинул экономист Олег Пендзин. Он считает, что экспорт сельскохозяйственной продукции сейчас и продолжение "зерновой сделки" приведет гривну к укреплению, а доллар ближе к официальному курсу. Отметим, что доллар ослаб и в США из-за снижения инфляции.

Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий считает, что курс доллара после Нового года может снизиться ниже отметки в 40 грн, а также быть ниже заложенного в госбюджете. Отметим, что на утро 15 ноября курс доллара в Украине составляет на черном рынке 40,503 / 40,65 грн, курс евро 40,783 / 41 грн.

Курс валют в обменниках Украины

Ранее "Телеграф" отмечал, что сделка по "зерновому коридору" заканчивается 19 ноября. Украинская сторона ожидает ее продления, ООН и Турция в этом поддерживают. Что касается курса евро, то в последнее время он вырос и украинцы начали вкладываться и в эту валюту.