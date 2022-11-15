Скуповувати долари не варто: аналітики дали прогноз по курсу валют в обмінниках

Гривня може добре зміцнитися, а ціна на долар впасти нижче за 40 грн

Євро та долар на чорному ринку незначно коливаються. Але валюта може навіть впасти у ціні. Такий прогноз зробили одразу кілька аналітиків.

Як пише Today.ua, гривня може зміцнитися, а долар подешевшати вже наступного року, а отже, запасатися валютою зараз не варто. Тезу про посилення гривні висунув економіст Олег Пендзін. Він вважає, що експорт сільськогосподарської продукції зараз і продовження "зернової угоди" призведе гривню до зміцнення, а долар ближчий до офіційного курсу. Зазначимо, що долар ослабнув і в США через зниження інфляції.

Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що курс долара після Нового року може знизитися нижче за відмітку в 40 грн, а також бути нижчим від закладеного в держбюджеті. Зазначимо, що на ранок 15 листопада курс долара в Україні складає на чорному ринку 40,503/40,65 грн, курс євро 40,783/41 грн.

Курс валют в обмінниках України

Раніше "Телеграф" зазначав, що угода щодо "зернового коридору" закінчується 19 листопада. Українська сторона очікує на її продовження, ООН і Туреччина в цьому підтримують. Щодо курсу євро, то останнім часом він виріс і українці почали вкладатися і в цю валюту.