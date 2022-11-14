Долар на чорному ринку знову подорожчав: експерт розповів, що буде з курсом до кінця тижня

Експерт вважає, що "маятник" курсу перебуватиме в межах 39,5-41 гривні

Поточний тиждень обіцяє змінити ситуацію на валютному ринку України, проте ці зміни не будуть раптовими. Зокрема, до 20 листопада, ціна на американський долар в обмінниках призупиниться на позначні у 41 гривню.

Відповідну інформацію повідомив керівник департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, зазначивши, що незначні коливання курсу все ж спостерігатися будуть.

За словами експерта, наразі на валютну ситуацію в країні, зокрема на ціни впливає ситуація на фронті, зменшення ажіотажу серед населення, ефективність депозитних програм, своєчасне ухвалення бюджету, а також очікування саміту "Великої двадцятки", де розглядатимуть питання допомоги Україні у її протистоянні агресору.

"Спрацює механізм інерції ринку: зміни не будуть раптовими. Саме тому протягом наступного тижня "маятник" курсу перебуватиме в межах 39,5-41 грн/дол., що принципово не відрізнятиметься від ситуації двох останніх тижнів і цілком допустимо для країни у стані війни", — пояснив Герман.

Якщо розглянути ситуацію на готівковому ринку, то прогнози експерта відповідають дійсності. Згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", у перший робочий день тижня, 14 листопада, курс американської валюти в обмінниках здорожчав, проте все ж утримався на позначках до 41 гривні. Так, під час продажу у понеділок долар обійдеться у 45,60 гривень за один "зелений", водночас продаж обійдеться у 40,45 гривень.

Євро на чорному ринку України упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме 40,75 гривень, продаж — 40,15 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з цінами на валюту до кінця листопада. До прикладу експерт Данило Монін вважає, що американський долар утримуватиметься на позначках від 40 до 41 гривні, тож побоюватися значного стрибка цін українцям не варто.