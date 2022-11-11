Долар на чорному ринку повернувся до зростання: експерт назвав три фактори, на які реагує курс

Зміцнення гривні напряму залежить від позитивних новин на фронті

Валютний ринок України дуже чутливо реагує на низку факторів, зокрема пов'язаних із війною. Найбільше ціни залежать від новин з фронту, особливо на Херсонському напрямку, долі "зернової угоди", а також Держбюджету на наступний, 2023 рік.

Відповідну інформацію озвучив фінансовий експерт, доктор економічних наук Василь Фурман. За його словами, одним із ситуативних факторів, які впливають на здорожчання чи здешевшання валюти є новини з Херсона.

"Впливають новини з Херсона. Це ситуативний фактор, який впливає на українську гривню. Наступний фактор – продовження "зернової угоди", позитивно впливає. Ще один фактор – отримання додаткової фінансової допомоги від наших міжнародних партнерів. Позитивно впливає. Якщо казати про середньострокову перспективу, це (впливає – ред.) Бюджет-2023. Ми від уряду чули позитивні заяви про те, що Нацбанк за базовим сценарієм не братиме участі у фінансуванні бюджетних видатків. Це дуже гарна заява для української гривні. Всі мають розуміти: що більше Нацбанк друкуватиме гривні, то слабшою буде українська гривня", – пояснив експерт.

Водночас, згідно з прогнозом експерта, офіційний курс "зеленої" валюти в країні до кінця поточного, 2022 року, скоріше за все, залишиться на рівні 36,56 гривень. Що стосується обмінників, то до січня долар може в ціні частково просісти.

Якщо розглянути ситуацію на чорному ринку України станом на останній робочий день тижня, 11 листопада, то валюта знову повернулася до зростання.

Так, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар під час купівлі обійдеться у 40,45 гривень, на продажу — 40,60 гривень. Що на 2 та на 5 копійок більше, аніж у четвер.

"Чорний" євро в обмінниках сьогодні коштуватиме 39,90 гривень під час купівлі та 40,40 — продаж.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчими місяцями на готівковому ринку України очікується досить відчутна нестабільність валюти.

Також нагадаємо, чи чекати збільшення цін на американську валюту до 50 гривень за один "зелений".