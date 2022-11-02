Долара по 50 не чекати? Що прогнозують українцям у найближчому майбутньому

Прогноз курсу долара на 2023 рік

Кабінет міністрів України покращив прогноз гривні до долара на наступний рік. У проекті держбюджету на 2023 рік закладено курс 45,8 гривні на кінець року.

Припущення щодо обмінного курсу гривні до долара США на кінець наступного року зумовили з 50 гривень, як було в минулому прогнозі, до 45,8 гривні. Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту держбюджету (№8000).

"Більше оптимістичні очікування фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів, яка сприятиме підтримці платіжного балансу", — йдеться у документі.

Зазначається, що пропозиція за середньорічним значенням обмінного курсу залишилася на рівні 42,2 грн, без змін.

Курс долара на 2 листопада 2022 року:

Наразі банківські установи купують долар по 39.65 грн, а продають по 40,40 грн, передає Мінфін. На чорному ринку купівля – 40,15 грн, а продаж – 40,40 грн. Курс НБУ — 36,56 грн.

Нагадаємо, що експерт розповів, які фактори можуть впливати на курс долара, крім війни в Україні.

Також видання "Телеграф" повідомляло про те, що відбуватиметься з курсом долара у найближчі місяці.