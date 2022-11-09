Долар на чорному ринку не зросте вище за цю цифру: експерти дали прогноз до кінця листопада

Впливати на курс долара можуть самі люди, так і зовнішні події.

Курс долара в Україні на готівковому ринку коливається незначно. Експерти прогнозують лише слабке зростання через тиск додаткового попиту і проблем в енергосистемі.

Як розповів економічний експерт Данил Монін, до кінця жовтня курс долара протримається на рівні 40-41 грн. Також перспектив підвищення вартості готівкового долара вище за 41 грн не бачить і директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько. Згідно з її прогнозом, долар буде коштувати в рамках 40,1 — 40,9 грн.

Обидва експерти нагадують — гривня залишається під тиском. Золотько зазначає, що закінчується час короткострокових валютних вкладів і люди забиратимуть куплену валюту. Монін прогнозує вплив на економічну ситуацію та курс долара обстрілів енергосистем. Підприємства потрібно відновлювати і це спричинить закупівлю товарів, але купівельний потенціал звичайних людей знижується, адже багато магазинів простоюють без світла у робочий час.

За даними на 9 листопада курс долара на чорному ринку в Україні становив 40,45/40,59 грн. За євро просять 39,65/40 грн.

Курс валют в Україні

Як раніше повідомляв "Телеграф", з тим, що долар зростати поки не буде, згодні і в НБУ. Все завдяки грошам від партнерів та надходженням від українців, які працюють за кордоном. Окрім курсу долара в Україні змінюються й правила економії – отримання субсидій спростили.