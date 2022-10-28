Долар може знову здорожчати? Українцям пояснили, від чого залежить курс

Ситуація в країні занадто нестійка, щоб курс перестав змінюватися

На тлі постійних інформаційних коливань через повномасштабну війну змінюється багато факторів на ринку валют. Вважається, що американський долар недостатньо стабільний, аби протиматися на сьогоднішніх позначках. Якщо зараз курс долара падає, то не можна точно сказати, що він не зросте в листопаді або в 2023 році.

Про це розповів економіст та фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетман у коментарі "24 каналу". За його словами, на долар дуже впливають грошові надходження від США, ситуації з "зерновим коридором" та фактор війни, ситуації на фронті. Курс валюти США у листопаді залежатиме від ситуації на міжбанку, торгового та платіжних балансів.

"Готівковий долар у коридорі 37 – 42 гривні за долар буде постійно коливатися на наступний рік. Ніхто поки не знає, у який бік це буде наступного місяця", — зазначив економічний експерт.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, засновник і власник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа розповів, чи слід очікувати того, що в наступному році курс американської валюти сягне 50 гривень.