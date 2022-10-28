Доллар может снова подорожать? Украинцам объяснили, от чего зависит курс

Ситуация в стране слишком неустойчива, чтобы курс перестал меняться

На фоне постоянных информационных колебаний из-за полномасштабной войны меняется много факторов на рынке валют. Считается, что американский доллар недостаточно стабилен, чтобы противостоять сегодняшним отметкам. Если сейчас курс доллара падает, то нельзя точно сказать, что он не увеличится в ноябре или в 2023 году.

Об этом рассказал экономист и специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман в комментарии "24 канала". По его словам, на доллар оказывают большое влияние денежные поступления от США, ситуации с "зерновым коридором" и фактор войны, ситуации на фронте. Курс валюты США в ноябре будет зависеть от ситуации на межбанке, торговом и платежном балансе.

"Наличный доллар в коридоре 37 — 42 гривны за доллар будет постоянно колебаться на следующий год. Никто пока не знает, в какую сторону это будет в следующем месяце", — отметил экономический эксперт.

Как сообщал "Телеграф" ранее, основатель и владелец инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа рассказал, следует ли ожидать того, что в следующем году курс американской валюты достигнет 50 гривен.