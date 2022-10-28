Доллар на черном рынке резко "просел": чего украинцам дальше ждать от цен на валюту

НБУ способен удерживать официальный курс длительное время

Ситуация на валютном рынке Украины не перестает удивлять своей нестабильностью: валюта то резко растет в цене, то существенно проседает. В то же время, существенного удешевления доллара эксперты не прогнозируют, однако дают и хороший прогноз, что даже в следующем году, скорее всего, цена на американскую валюту не поднимется более 50 гривен за один "зеленый".

Соответствующую информацию в интервью Forbes заявил основатель и владелец инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа, отметив, что Национальный банк Украины (НБУ) способен удерживать текущий официальный курс на уровне 36,6 гривен за доллар не меньше, чем до середины следующего года, а то и к концу войны с россией.

По словам Мазепы, существенную девальвацию гривны украинцам ожидать не стоит.

Если рассмотреть финансовые данные на портале Минфин, который ежедневно публикует валютные цены в Украине, то американская валюта в обменниках снова просела в цене. В пятницу, 28 октября, доллар при покупке подешевел аж на 20 копеек, поэтому сегодня будет стоить 39,60 гривен. В то же время, продажа в течение сегодняшних суток обойдется в 39,75 гривен, что на 25 копеек меньше, чем в четверг.

Что касается европейской валюты, то в последний день рабочей недели "черный" евро будет стоить при покупке 38,90 гривен, продажа — 39,20 гривен. И эти цены также дешевле на 10 и 20 копеек по сравнению с прошлыми отметками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы и по каким причинам национальная украинская валюта может просесть в цене.

Также напомним, что экономические эксперты прочат доллару дальнейшее падение, однако существенным оно точно не будет.