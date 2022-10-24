Нестабильный доллар: эксперт назвала главную и единственную причину колебания валюты

Только победа украинцев может вернуть цены на довоенные отметки

В последнее время ситуация на валютном рынке Украины демонстрирует относительную стабильность, однако и далее основным фактором, существенно влияющим на курс доллара в стране, являются сроки, в течение которых украинцы победят россиян.

Соответствующую информацию озвучила директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, отметив, что абсолютно все факторы, влияющие на валютные расценки, зависят именно от развития боев с россиянами.

"На самом деле фактор (влияние на валютный курс) только один – сроки, в которые Украина победит в войне с агрессором. Ведь все другие факторы, непосредственно влияющие на курс, зависят именно от него. Когда и как будут выплачиваться репарации, какие будут объемы внешних инвестиций", каким будет послевоенное соотношение экспорта и импорта, как много средств нужно стране для восстановления и какими будут источники финансирования?", – пояснила она.

По словам экспертки, по состоянию на сегодняшний день вопросов, касающихся валютных цен, возникает очень много, пока ни на один из них, к сожалению, четкого ответа нет. Золотько отметила, что сейчас украинцы переживают крайне сложный период абсолютной неопределенности, поэтому соответствующие прогнозы делать очень тяжело.

Ранее "Телеграф" сообщал, каких изменений на валютном рынке украинцам ждать уже в следующем месяце.

Также напомним, как Анна Золотько оценила, вероятно ли ухудшение состояния американской валюты в Украине.