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Каким будет курс доллара – гривна может упасть только по одной причине

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Никита Синицин Никита Синицин
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Курс доллара будет стабильным
Курс доллара будет стабильным. Фото pixabay.com

Эксперт назвал что может поколебать стабильность заокеанской валюты

Как гласят данные с наличного валютного рынка, гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару и преодолев отметку в 40 гривень за доллар, все ближе к тому, чтобы стать менее 39.

Небольшая разница в купле-продаже доллара, в среднем 10-12 копеек, по словам экспертов свидетельствует о полной стабилизации курса доллара и национальной валюты. Тем не менее это может оказаться очень временным.

"Лично я не вижу особых условий для роста курса доллара и вообще резкого изменения обменного курса валют, так что ситуация будет скорее всего оставаться стабильной, а колебания на рынке – незначительны. Но есть все же одно условие при котором доллар может резко взлететь в цене – это что-то чрезвычайно негативное на фронте, что повлечет за собой этот резкий скачок. Но такая вероятность сегодня крайне мизерна, так что думаю стабильности курса в ближайшее время ничто не грозит", — прокомментировал "Телеграфу" состояние на валютном рынке Украины, экономический эксперт Борис Кушнирук.

Аналогичного мнения придерживается экономический эксперт Александр Охрименко, по словам которого изменить курс доллара может только что-то глобальное, вроде освобождения Херсона или отмены "зерновой сделки". Без этого же курс доллара будет скорее всего даже падать.

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#Гривна #Доллар #Курс доллара #Борис Кушнирук