Долар на чорному ринку різко "просів": чого українцям далі чекати від цін на валюту

НБУ здатен утримувати офіційний курс тривалий час

Ситуація на валютному ринку України не припиняє дивувати своєю нестабільністю: валюта то різко зростає в ціні, то суттєво просідає. Водночас суттєвого здешевшання долара експерти не пророкують, проте дають і гарний прогноз, що навіть наступного року, скоріше за все, ціна на американську валюту не підніметься більше 50 гривень за один "зелений".

Відповідну інформацію в інтерв'ю Forbes заявив засновник і власник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа, відзначивши, що Національний банк України (НБУ) здатен утримувати поточний офіційний курс на рівні 36,6 гривень за долар не менше, аніж до середини наступного року, а то й до кінця війни з росією.

За словами Мазепи, суттєвої девальвації гривні українцям очікувати не варто.

Якщо розглянути фінансові дані на порталі "Мінфін", який щоденно публікує валютні ціни в Україні, то американська валюта в обмінниках знову просіла в ціні. У п'ятницю, 28 жовтня, долар під час купівлі здешевшав аж на 20 копійок, тож сьогодні вартуватиме 39,60 гривень. Водночас продаж упродовж сьогоднішньої доби обійдеться у 39,75 гривень, що на 25 копійок менше, аніж у четвер.

Що стосується європейської валюти, то в останній день робочого тижня "чорний" євро коштуватиме під час купівлі 38,90 гривень, продаж — 39,20 гривень. І Ці ціни також дешевші на 10 і 20 копійок у порівнянні з минулоденними позначками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з курсом долара у найближчі місяці та з яких причин національна українська валюта може просісти в ціні.

Також нагадаємо, що економічні експерти пророкують долару подальше падіння, проте суттєвим воно точно не буде.