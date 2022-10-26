Яким буде курс долара – гривня може впасти лише з однієї причини

Експерт назвав, що може похитнути стабільність заокеанської валюти.

Як свідчать дані з готівкового валютного ринку, гривня продовжує зміцнюватися по відношенню до долара і подолавши позначку 40 гривень за долар, все ближче до того, щоб стати менше 39.

Невелика різниця у купівлі-продажу долара, в середньому 10-12 копійок, за словами експертів, свідчить про повну стабілізацію курсу долара та національної валюти. Проте це може бути дуже тимчасовим.

"Особисто я не бачу особливих умов для зростання курсу долара і взагалі різкої зміни обмінного курсу валют, так що ситуація швидше за все залишатиметься стабільною, а коливання на ринку — незначні. Але є все ж таки одна умова при якому долар може різко злетіти в ціні — це щось надзвичайно негативне на фронті, що спричинить цей різкий стрибок. Але така ймовірність сьогодні вкрай мізерна, тому думаю стабільності курсу найближчим часом ніщо не загрожує", — прокоментував "Телеграфу" статки на валютному ринку України, економічний експерт Борис Кушнірук.

Аналогічної думки дотримується економічний експерт Олександр Охріменко, за словами якого змінити курс долара може лише щось глобальне, на зразок звільнення Херсона або скасування "зернової угоди". Без цього курс долара швидше за все навіть падатиме.