Нестабільний долар: експертка назвала головну та єдину причину коливання валюти

Лише перемога українців може повернути ціни на довоєнні позначки

Останнім часом ситуація на валютному ринку України демонструє відносну стабільність, проте й надалі основним фактором, який суттєво впливає на курс долара в країні є терміни, упродовж яких українці переможуть росіян.

Відповідну інформацію озвучила директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько, відзначивши, що абсолютно всі фактори, які впливають на валютні розцінки наразі залежать саме від розвитку боїв з росіянами.

"Насправді фактор (впливи на валютний курс) лише один – терміни, в які Україна переможе у війні з агресором. Адже всі інші фактори, які безпосередньо впливають на курс, залежать саме від нього. Коли і як виплачуватимуться репарації, які будуть обсяги зовнішніх інвестицій, яким буде післявоєнне співвідношення експорту та імпорту, як багато коштів потрібно країні для відновлення і якими будуть джерела фінансування?", — пояснила вона.

За словами експертки, станом на сьогоднішній день питань, які стосуються валютних цін, виникає дуже багато, пока на жоден з них, на жаль, чіткої відповіді немає. Золотько наголосила, що зараз українці переживають вкрай складний період абсолютної невизначеності, тому відповідні прогнози робити вкрай важко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких змін на валютному ринку українцям чекати вже у наступному місяці.

Також нагадаємо, як Анна Золотько оцінила, чи ймовірне погіршення стану американської валюти в Україні.