Долар дорожчатиме: скільки він може коштувати на чорному ринку найближчим часом

Різкого здорожчання долара чекати не варто, проте ціна на валюту продовжуватиме зростати

Попри відносно стабільну ситуацію, котра останнім часом спостерігається на валютному ринку України, вже до кінця жовтня курс американської валюти може підскочити до позначок у 42-45 гривень за один "зелений".

Відповідну інформацію озвучив економічний експерт Олексій Кущ відзначивши, що українцям точно варто очікувати ослаблення гривні, проте воно буде не різким, а поступовим. За словами спеціаліста, з огляду на девальвацію національної валюти, долар продовжить своє здорожчання.

Що стосується причин, які тягнуть за собою "просідання" гривні, то Кущ у своєму прогнозі називає такі як перехід капіталів з України та інших країн у долари, не менш важливою є ситуація на фронті, витік коштів до Європи, де утримують українські біженці тощо.

Якщо розглянути ситуацію, котра останніми днями спостерігається в українських обмінниках, то поки, на щастя, несприятливий прогноз експерта не справджується і ціна на валюту утримується на одних і тих сами позначках. До прикладу, згідно з даними фінансового порталу "Мінфін", у понеділок, 24 жовтня, американський долар під час купівлі обійдеться українцям у 40,35 гривень, що на 5 копійок дешевше, аніж у неділю. Водночас продаж коштуватиме 40,52 гривні.

Євро на чорному ринку України у перший робочий день тижня обійдеться у 38,79 гривень під час купівлі, продаж — 39,05 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку фінансової аналітикині Анни Золотько курс валют в Україні до кінця 2022 року навряд перевалить позначку у 50 гривень.

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