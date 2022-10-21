Долар знову підскочить у ціні? Експертка розповіла, чи перевалить ціна за 50 грн

Ймовірніше за все таких стрибків цін, які були у вересні, українцям очікувати не варто

У перші тижні осені американська валюта різко підскочила угору. Експерти пояснювали такі стрибки високим попитом на готівковому ринку та швидким наближенням курсу до позначки у 45 гривень за один долар. Проте вже усередині жовтня ці чинники на коливання не впливатимуть. Водночас ймовірності того, що новий виток зростання попиту на готівкові долари ближче до грудня, не виключають.

Як пояснила директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько, станом на сьогоднішній день проблеми із готівковою валютою на українському ринку не спостерігається. У найближчий місяць ситуація, скоріше за все, не зміниться.

Також експертка додала, що часткове зростання готівкового курсу все ж таки можливе.

"Попит на готівкову валюту з боку банків, щоправда, може зрости в другій половині листопада, коли на ринок потрапить більший попит із боку вкладників, які купували валюту з розміщенням на депозиті в серпні. Але навряд чи це зможе спричинити повторення вересневої ситуації, хоча деяке зростання готівкового курсу все ж таки цілком імовірне", — сказала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в якій валюті безпечніше зберігати свої заощадження.

Також нагадаємо, чого на думку аналітиків очікувати від цін на валюту до кінця поточного, 2022 року.