Долар на чорному ринку продовжує дешевшати: в НБУ передбачають наближення змін

Для українців нововведення точно будуть позитивними

З п'ятниці, 21 жовтня, Нацбанк розпочав використовувати новий інструмент для стабілізації фінансової ситуації в країні, яка значно коливалася на тлі бойових дій. Відтепер нова система буде захищати заощадження українців від ризику нестабільності на ринку, а також збереже міжнародні резерви уряду. Вважається, що таке рішення зможе позитивно вплинути на курс валют.

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку України. Як зазначається у відомстві, українці зможуть покласти на депозит свої кошти за нинішнім курсом 36,57 грн за долар і на дату закінчення терміну депозиту отримати суму в гривнях, яка буде відповідати курсу НБУ.

"Громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції. Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються", — йдеться в повідмленні.

Таким чином НБУ очікує, що зможе стабілізувати курс національної валюти. Також передбачається, що це сприятиме збільшенню конкуренції серед банків за депозити в національній валюті, що відповідно стимулюватиме підвищення відсоткових ставок за гривневими вкладами.

"За оцінками Національного банку, такий інструмент створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку", — зазначила пресслужба.

На п'ятницю, 21 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн за долар. Курс валюти США виріс на 0 коп.

Курс євро встановлений на рівні 35,89 грн з євро. Він виріс на 12 коп.

Курс валют в Україні 21 жовтня

Курс долара в банках України 21 жовтня

Курс євро в банках України 21 жовтня

Як повідомляв "Телеграф" раніше, інвестбанкір Сергій Фурса розповів, чого очікувати від курсу валют до кінця 2022 року.