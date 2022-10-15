Курс долара в Україні: що буде з валютою до Нового року

Коливання долара не виключені, але різких стрибків не очікується

Курс долара в Україні тримається останні кілька днів стабільно і не сягає 41 грн навіть на чорному ринку. Субота 15 жовтня змін не принесла. І незважаючи на впевненість частини аналітиків, у тому, що долар може підскочити у ціні до 50 грн, деякі експерти вважають такий сценарій малоймовірним.

Інвестбанкір Сергій Фурса вважає, що фундаментальних причин для підвищення вартості американської валюти до півсотні гривень до Нового року немає. Курс може змінюватись залежно від форсмажорних обставин, але незначно. Як приклад Фурса навів нещодавні ракетні удари по Україні, коли вартість долара в обмінниках підскочила на тлі паніки, а потім відкотилася назад.

Станом на ранок 15 жовтня курс долара в Україні на чорному ринку становить 40,6/40,8 грн, курс євро — 38,78/39,1 грн.

Курс валют в Україні

Як повідомляв "Телеграф", на курс гривні можуть вплинути українські банки. У них дуже багато готівкової гривні, виправити це можна кількома шляхами, вважають експерти. При цьому і дешевшати далі долар не буде, валюта США зміцнилася в усьому світі, зазначає аналітик Олексій Кущ.