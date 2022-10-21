Доллар снова подскочит в цене? Эксперт рассказала, перевалит ли цена за 50 грн

Вероятнее всего, таких скачков цен, которые были в сентябре, украинцам ожидать не стоит

В первые недели осени американская валюта резко подскочила кверху. Эксперты объясняли такие скачки высоким спросом на наличном рынке и быстрым приближением курса к отметке в 45 гривен за один доллар. Однако уже в середине октября эти факторы на колебания не будут влиять. В то же время вероятность того, что новый виток роста спроса на наличные доллары ближе к декабрю, не исключают.

Как пояснила директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, по состоянию на сегодняшний день проблемы с наличной валютой на украинском рынке не наблюдается. В ближайшие месяцы ситуация, скорее всего, не изменится.

Также эксперт добавила, что частичный рост наличного курса все же возможен.

"Спрос на наличную валюту со стороны банков, правда, может возрасти во второй половине ноября, когда на рынок попадет больший спрос со стороны вкладчиков, покупавших валюту с размещением на депозите в августе. Но вряд ли это сможет повлечь за собой повторение сентябрьской ситуации, хотя некоторое рост наличного курса все же вполне вероятен", — объяснила она.

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