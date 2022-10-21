Доллар на черном рынке продолжает дешеветь: в НБУ предполагают приближение изменений

Для украинцев нововведения точно будут положительными

С пятницы, 21 октября, Нацбанк приступил к использованию нового инструмента для стабилизации финансовой ситуации в стране, которая значительно колебалась на фоне боевых действий. Теперь новая система будет защищать сбережения украинцев от риска нестабильности на рынке, а также сохранит международные резервы правительства. Считается, что это решение сможет положительно повлиять на курс валют.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины. Как отмечается в ведомстве, украинцы смогут возложить на депозит свои средства по нынешнему курсу 36,57 грн за доллар и на дату истечения срока депозита получить сумму в гривнах, которая будет соответствовать курсу НБУ.

"Граждане получат возможность покупать доллары США по официальному курсу Национального банка с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения обратной операции. Сумма и количество таких вкладов для одного клиента банка не ограничиваются", — говорится в сообщении.

Таким образом, НБУ ожидает, что сможет стабилизировать курс национальной валюты. Также предполагается, что это будет способствовать увеличению конкуренции среди банков за депозиты в национальной валюте, что будет стимулировать повышение процентных ставок по гривневым вкладам.

"По оценкам Национального банка такой инструмент создаст для граждан дополнительную альтернативу вложению средств в наличную иностранную валюту, что будет способствовать уменьшению спроса на нее, стабилизации ожиданий и снижению давления на курс в наличном сегменте валютного рынка", — отметила прессслужба.

На пятницу, 21 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн за доллар. Курс валюты США вырос на 0 коп.

Курс евро установлен на уровне 35,89 грн. за евро. Он вырос на 12 коп.

Курс валют в Украине 21 октября

Курс доллара в банках Украины 21 октября

Курс евро в банках Украины 21 октября

Как сообщал Телеграф ранее, инвестбанкир Сергей Фурса рассказал, чего ожидать от курса валют до конца 2022 года.