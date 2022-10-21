Доллар на черном рынке продолжает дешеветь: в НБУ предполагают приближение изменений
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Для украинцев нововведения точно будут положительными
С пятницы, 21 октября, Нацбанк приступил к использованию нового инструмента для стабилизации финансовой ситуации в стране, которая значительно колебалась на фоне боевых действий. Теперь новая система будет защищать сбережения украинцев от риска нестабильности на рынке, а также сохранит международные резервы правительства. Считается, что это решение сможет положительно повлиять на курс валют.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины. Как отмечается в ведомстве, украинцы смогут возложить на депозит свои средства по нынешнему курсу 36,57 грн за доллар и на дату истечения срока депозита получить сумму в гривнах, которая будет соответствовать курсу НБУ.
"Граждане получат возможность покупать доллары США по официальному курсу Национального банка с последующим их размещением на срочный депозит в банке и обязательной обратной продажей купленной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения обратной операции. Сумма и количество таких вкладов для одного клиента банка не ограничиваются", — говорится в сообщении.
Таким образом, НБУ ожидает, что сможет стабилизировать курс национальной валюты. Также предполагается, что это будет способствовать увеличению конкуренции среди банков за депозиты в национальной валюте, что будет стимулировать повышение процентных ставок по гривневым вкладам.
"По оценкам Национального банка такой инструмент создаст для граждан дополнительную альтернативу вложению средств в наличную иностранную валюту, что будет способствовать уменьшению спроса на нее, стабилизации ожиданий и снижению давления на курс в наличном сегменте валютного рынка", — отметила прессслужба.
На пятницу, 21 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн за доллар. Курс валюты США вырос на 0 коп.
Курс евро установлен на уровне 35,89 грн. за евро. Он вырос на 12 коп.
Как сообщал Телеграф ранее, инвестбанкир Сергей Фурса рассказал, чего ожидать от курса валют до конца 2022 года.