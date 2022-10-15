Курс доллара в Украине: что будет с валютой до Нового года

Колебания доллара не исключены, но резких скачков не ожидается

Курс доллара в Украине держится последние несколько дней стабильно и не доходит до 41 грн даже на черном рынке. Суббота 15 октября изменений не принесла. И несмотря на уверенность части аналитиков, в том, что доллар может подскочить в цене до 50 грн, некоторые эксперты считают такой сценарий маловероятным.

Инвестбанкир Сергей Фурса считает, что фундаментальных причин для повышения стоимости американской валюты до полусотни гривен до Нового года нет. Курс может меняться в зависимости от форсмажорных обстоятельств, но незначительно. Как пример Фурса привел недавние ракетные удары по Украине, когда стоимость доллара в обменниках подскочила на фоне паники, а затем — откатилась назад.

По состоянию на утро 15 октября курс доллара в Украине на черном рынке составляет 40,6 / 40,8 грн, курс евро — 38,78 / 39,1 грн.

Курс валют в Украине

Как ранее сообщал "Телеграф", на курс гривны могут повлиять украинские банки. В них слишком много наличной гривны, исправить это можно несколькими путями, считают эксперты. При этом и дешеветь дальше доллар не будет, валюта США укрепилась по всему миру, отмечает аналитик Алексей Кущ.